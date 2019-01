Groß Lehmhagen

Im Jahre 1997 wurde das Psychiatrische Pflegewohnheim „Dr. Gerhardt Haus“ errichtet. Träger ist seither der Pommersche Diakonieverein. 24 Einzelzimmer und sechs Doppelzimmer befinden sich in der von einer großen Parkanlage umgegebenen Einrichtung. 36 Bewohner leben derzeit in einer offenen und einer geschlossenen Wohngruppe. Die Warteliste umfasst mehrere Ordner. Damit ist das Pflegewohnheim komplett ausgelastet. „Unser Pflegewohnheim hat knapp 50 Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Pflege- und Betreuungsberufen“, erklärt Pflegedienstleiterin Andrea Telke. Schon seit 1945 wurde sich im Gutshaus in Groß Lehmhagen um psychisch kranke Menschen gekümmert.

„Im vergangenen Jahr haben wir eine ganz tolle neue Aktion ins Leben gerufen“, freut sich Andrea Telke und erzählt: „Durch die Organisation ,Aktion Mensch’ und den Grimmener ’EGN-Baumarkt’ konnten wir neue Fahrräder anschaffen. Da unser Standort ja nicht direkt in der Stadt liegt, bedeutet dies für unsere Bewohner, dass sie deutlich mobiler sind.“ Durch eine intensive Betreuung von zehn interessierten Bewohnern, können diese inzwischen sicher mit dem Rad oder Dreirad in der näheren Umgebung unterwegs sein. „Wir bieten regelmäßige Theorieschulungen an. Diese werden von einer Polizistin geleitet. Hierbei erfahren die Leute viel über die Verhaltensweisen im Straßenverkehr, sie bekommen zudem Erste-Hilfe-Schulungen und absolvieren sogar ein praktisches Training, um die notwendige Sicherheit auf dem Rad zu erlangen“, beschreibt sie. Inzwischen gab es gemeinsam mit Personal und Betreuten zahlreiche Radtouren durch die Region. „Dies ist für alle eine enorme Bereicherung. Viele unserer Bewohner blühen richtig auf, wenn sie alleine zum nächstgelegenen Supermarkt radeln können“, freut sich Andrea Telke. Die Aktion wird auch in diesem Jahr wieder angeboten. „Von April bis Oktober werden die Trainingseinheiten wieder wöchentlich durchgeführt“, sagt die Pflegedienstleiterin.

Pflegedienstleiterin Andrea Telke. Quelle: Raik Mielke

Ein besonderes Highlight wird auch in diesem Jahr das große öffentliche Parkfest sein. „In diesem Jahr steigt unser Traditionsfest am 15. Juni. Wir haben mit den Vorbereitungen bereits begonnen und erste Künstler eingekauft. An diesem Tag werden unsere Bewohner auch wieder diverse Programmpunkte aufführen, die sie vorher mit unserem Personal einstudieren“, freut sich Andrea Telke.

Erst im September 2018 veröffentlichte die OSTSEE-ZEITUNG Pläne des Pommerschen Diakonievereins, am angrenzenden Gutshaus umfangreiche Sanierungsarbeiten durchführen zu wollen. Die Stadt Grimmen unterstütze das Vorhaben, informiert damals Grimmens Bauamtsleiterin Heike Hübner. „Das Projekt des Pommerschen Diakonievereins wurde den Bauausschussmitgliedern vorgestellt. Denn wir als Stadt beabsichtigen, Fördermittel der Europäischen Union, aus dem Fonds für regionale Entwicklung, für dieses Projekt einzuwerben“, berichtete sie. Auf circa 2,7 Millionen Euro wurde das Investitionsvolumen des Eigentümers geschätzt. „Derzeit gibt es diesbezüglich keinen neuen Stand“, erklärt Andrea Telke.

Raik Mielke