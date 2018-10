Neuendorf

Diverse Familienfeiern wurden im Vereinshaus „Gösselstuv“ in Neuendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) seit ihrer Fertigstellung im Jahr 2002 gefeiert, regelmäßig treffen sich die Senioren dort und auch die Skatfreunde, legendäre Kneipenabende und kulinarische Events fanden seit Eröffnung statt – die Erstbestuhlung der Vereinskneipe könnte mit Sicherheit so manch interessante Geschichte erzählen, wenn sie denn sprechen könnte. Nun wurde sie ausgetauscht gegen 50 neue Stühle und acht neue Tische, wie Marion Quaas berichtet.

Unterstützung gibt es von Gemeinde, aus dem Vorpommern-Fonds und Windkraftanlagenbetreibern

Die 45-Jährige ist Vorsitzende des Dorfvereins Neuendorf, der die „Gösselstuv“ seit 2008 betreibt. „Die alte Bestuhlung war so alt wie die Gösselstuv. Es wurde Zeit für neue“, sagte sie. Allein aber konnte der Verein diese Investition nicht stemmen, beantragte deshalb Mittel aus dem Vorpommern-Fonds. „3900 Euro haben wir schließlich bekommen“, berichtet die Vereinvorsitzende. 500 Euro habe die Gemeinde Süderholz beigesteuert. „Den Rest haben die Windkraftbetreiber der Infrastrukturgemeinschaft Rakow-Grimmen GbR übernommen“, erzählt Marion Quaas. Für die Unterstützung seien sie und die restlichen Vereinsmitglieder sehr dankbar. Denn leicht sei es keineswegs, als Verein eine Kneipe kostendeckend zu betreiben. „Eigentümer des Gebäudes ist die Gemeinde, von der wir die Gösselstuv gemietet haben, aber von der wir auch einen Betriebskostenzuschuss bekommen“, erzählt sie.

Engagierte Mitglieder bringen Vereinshaus und Außengelände auf Hochglanz

Stets seien gute Ideen gefragt, wie das Vereinshaus mit Leben gefüllt werden kann. „Und natürlich aktive Vereinsmitglieder“, sagt Marion Quaas. Mit Jeannine Riske (40) habe der Verein seit rund 16 Monaten ein besonders engagiertes Mitglied, erzählt die Vereinsvorsitzende. „Sie ist mittlerweile die gute Seele hier“, sagt Marion Quaas. Einkaufen beispielsweise und Wäsche waschen, würde sie und sie sei beinahe immer zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wird. So auch beim Arbeitseinsatz kürzlich, als die neue Bestuhlung ausgepackt und die Gösselstuv sowie das Außengelände einem Herbstputz unterzogen wurden. 16 Mitglieder und zwei tatkräftige Kinder seien sie bei diesem Arbeitseinsatz gewesen. Jetzt ist alles wieder auf Hochglanz gebracht für die kommenden Veranstaltungen. Sei es für die Skatbrüder, die sich in jeder geraden Woche freitags um 19.30 Uhr im Vereinshaus treffen, die Senioren, die einmal im Monat einen gemütlichen Nachmittag in der Gösselstuv verbringen und für die Familienfeiern. „Und dank der guten Beratung von Frank Tiedemann von der Firma T&S Gastrozeit aus Grimmen können nun auch alle auf den neuen bequemen Stühlen Platz nehmen und die Tische lassen sich dank des Mittelfußes ganz individuell stellen“, berichtet Marion Quaas, die bereits jetzt zur nächsten Veranstaltung einladen möchte – zum Kneipenabend am 30. Oktober ab 18 Uhr.

Krüger Anja