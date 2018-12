Vitte

Das Asta-Nielsen-Haus gehört zu den Sehenswürdigkeiten Hiddensees, die man gesehen haben muss. 2016 wurde das „Karusel“ von der Landesdenkmalpflege zum Denkmal des Monats Dezember auserkoren. In dem dazugehörigen Beitrag wird ebenso erwähnt, dass die Schauspielerin das Haus im Jahre 1929 erwarb und „es wegen der ungewöhnlichen Form Karusel nannte“. Das stimmt nicht. Das eingeschossige, verputzte Gebäude mit Zeltdach ließen die Berliner Richard und Charlotte Müller auf der Grundlage von Plänen des bekannten Architekten Max Taut 1922/23 errichten. Über das Grundstück schlossen sie mit dem Provisorat des Heilgeistklosters einen Pachtvertrag, denn Hiddensee gehörte damals zum umfänglichen Grundbesitz des ehemaligen Hospitals der Hansestadt. Mitte 1928 gerieten die Müllers in finanzielle Schwierigkeiten. Sie verkauften das Landhaus auf Hiddensee. Am 3. August 1928 fand ein Treffen zwischen dem Oberbürgermeister der Hansestadt und Richard Müller statt. Müller teilte OB Carl Heydemann mit, dass er das Haus auf Hiddensee wegen geschäftlicher Verluste verkaufen müsse. Jesta Nielsen, Tochter des berühmten Stummfilmstars Asta Nielsen, hätte Interesse. Sie wolle es aber nur dann kaufen, wenn der Pachtvertrag für das Grundstück bis wenigstens 1975 bei einer Jahrespacht von nicht über 50 Reichsmark verlängert werde. Jesta Nielsen wäre auch bereit, das Grundstück zu erwerben. Das Provisorat lehnte eine Verlängerung des Pachtvertrags ab. Mit einem Verkauf erklärte man sich einverstanden. Zu den 879 m² käme noch ein zehn Meter breiter Streifen der Nachbarparzelle hinzu, der 1922 als Gartenland mit verpachtet wurde. Am 7. November 1928 wurde der Kaufvertrag abgeschlossen. Zugegeben, das Haus nutzte fortan die Mutter als Sommerdomizil, aber es gehörte der Tochter Jesta Nielsen. Erst 1936 wollte Asta Nielsen Haus und Grundstück übernehmen. Am 16. Oktober 1936 schrieb sie an das „ Kloster zum Heiligen Geist“ folgenden Brief: „Meine Tochter, Jesta Nielsen, jetzt Vermehren, die Besitzerin eines Grundstücks im Kloster auf Hiddensee, ist seit einigen Jahren verheiratet und wohnhaft in Copenhagen. Sie findet es am besten, wenn das Grundstück auf meine Name übergeht. Ich frage deshalb ergebenst an, welche Formaliteten hierfür notwendig sind, und ob sie mit besonderen Kosten verbunden sind. Ich würde Ihnen sehr dankbar sein für diesbezügliche Erleuchterungen. Hochachtungsvoll Asta Nielsen“. Der zuständige städtische Beamte schrieb auf den Brief: „Mitteilen, daß nach unsern Unterlagen Fräulein Jesta Nielsen Eigentümerin des Grundstückes in Kloster a. H. ist und für eine Überschreibung auf Sie ein notarieller Vertrag abgeschlossen werden muß“. Asta Nielsen verließ im Frühjahr 1937 Deutschland. Sie betrat nie wieder die Insel. 1964 beging Jesta Nielsen nach dem Tod ihres Ehemannes Selbstmord. Asta Nielsen begründete mit ihrem dritten Ehemann eine Stiftung, von der die Gemeinde im Jahre 1989 das Haus auf Hiddensee ankaufte. Ulrike Seeger, Professorin für Kunstgeschichte, wies in einem 2011 erschienenen Beitrag über den Architekten Max Taut in einer Anmerkung darauf hin, dass es Asta Nielsens Tochter war, „die das Haus 1928 der in finanzielle Nöte geratenen Familie Müller abgekauft hat“.

Andreas Neumerkel