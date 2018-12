Neuhof.

1977 kam Sabine Wennrich (64) als junge Lehrerin nach Neuhof. Der Start mit Kleinkind und reparaturbedürftigen Haus war für die gebürtige Leipzigerin nicht einfach. „Ich kam aus der Stadt, nun Dorfleben, dazu mit schlechter Straße und ohne Auto, das war hart für mich.“ Aber die Nachbarschaft war gut und half der jungen Familie, sich schnell wohl zu fühlen. Das ist inzwischen 41 Jahre her. Die 64-Jährige ist aktives Mitglied im Brandshäger Kultur- und Sportverein. Außerdem ist sie den meisten Leuten in der Gemeinde als Mitorganisatorin von Festlichkeiten bekannt. Sie sprudelt voller Ideen, die sie oftmals selbst oder gemeinsam mit Mitstreitern umsetzt. Der nächste Höhepunkt ist das Opernale-Weihnachtskonzert „Ding Dong! Merrily on high – Weihnachten 2018 mit der Opernale“ in der der Gaststätte „Uns Fährhus“ in Stahlbrode. „Das ist doch ein schöner Beginn der Adventszeit. Es gibt noch einige Karten“, verrät die aktive und quirlige Frau aus Neuhof.

Roswitha Pendzinsky