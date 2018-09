Grimmen

Die Plakate sind gedruckt, die Einladungen schon beinahe verschickt – am 24. Oktober feiert die Bibliothek in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ihren runden Geburtstag. Den 70., davon ging man zumindestens bis vor einigen Tagen aus. Denn laut Aufzeichnungen von Heimatforscher Kurt Noske wurde die Stadt- und Kreisbibliothek im Jahre 1948 im Rathaus gegründet. Jetzt stellte sich aber anhand von alten Unterlagen aus dem Landesarchiv Greifswald - dort befindet sich das gesamte historische Stadtarchiv Grimmens - heraus, eine Volksbücherei wurde bereits 20 Jahre zuvor, im Jahre 1928, in Grimmen gegründet.

Alte Unterlagen belegen: 1928 wurde eine Bibliothek in Grimmen gegründet

Viele Gedanken haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten Simone Darda und die drei weiteren Mitarbeiterinnen der Bücherei gemacht, wie man den Tag gebührend begehen könnte. Alte Unterlagen wurden gesucht und auch Fotos. Denn der genaue Gründungstag ist nicht bekannt. „Wir haben uns deshalb entschlossen, den Geburtstag am Tag der Bibliotheken, dem 24. Oktober, mit einem kleinen Festprogramm zu feiern“, berichtet Simone Darda. Der Tag rückt nun näher. Gemeinsam mit Uta Zoth von der Stadtverwaltung und Grimmens Museumsleiterin Dr. Sabine Fukarek wurde auf die Suche nach Zeitzeugen gegangen, um eine kleine Chronik zu erstellen. „Frau Dr. Fukarek kam vor zwei Tagen aus dem Landesarchiv Greifswald mit Aufzeichnungen aus dem Jahr 1934 zurück. Diese belegen, dass bereits 1928 die Volksbücherei in Grimmen gegründet wurde“, erzählt Simone Darda.

Zur Geburtstagsfeier gibt es eine Ausstellung, Musik und Poesie

Viele weitere interessante Infos enthalten die alten Unterlagen, beispielsweise welche Art Literatur vorhanden war. Ein genauer Gründungstag aber fehlt auch darin. Einsehen kann man eine Kopie der Unterlagen dann am 24. Oktober. Ebenso wie alte Zeitungsartikel. Zudem haben die Organisatoren eine kleine Ausstellung über die Geschichte der Bibliothek sowie einstige Leihexemplare vorbereitet, die an dem Tag um 13.30 Uhr eröffnet wird. Außerdem werden am Festnachmittag Schüler der Grimmener Musikschule ein Ständchen bringen und die „Freunde der Poesie“ Gedichte und Geschichten über Grimmen vortragen. Bei Kaffee und Kuchen soll schließlich der Geburtstagsnachmittag ausklingen.

Mitarbeiterinnen schaffen interessantes Angebot für Jung und Alt

Dass die Bibliothek diesen Geburtstag feiert, ist nicht ganz selbstverständlich. Jährlich zur Haushaltsdiskussion mahnt Ingo Belka als Fachbereichsleiter „Interner Service“, dass die finanzielle Lage der Trebelstadt kaum noch freiwillige Leistungen zulasse. Und zu diesen gehört auch die Grimmener Bibliothek. Und trotzdem wird daran festgehalten. Die Mitarbeiterinnen versuchen um so mehr, das Angebot „ihrer“ Einrichtung für Jung und Alt so interessant wie möglich zu gestalten. „Wir nehmen Wünsche an, die unsere Leser haben, versuchen sie umzusetzen“, berichtet Simone Darda von ihren Bemühungen. Einmal im Monat werde neuer Lesestoff oder auch Hörspiele bestellt. „20 bis 30 neue Medien sind das manchmal“, erzählt die Bibliothekarin. Bewährt habe sich auch das Empfehlungsregal, in dem die Nutzer Bücher in den Rubriken „Außenseiter“ und „Leser für Leser“ finden. „Am meisten aber werden Krimis und Trilogien gelesen“, weiß Simone Darda. Jüngst sei die Ostpreußen-Saga von Ulrike Renk der absolute Renner gewesen. „Die Bücher landeten eine Zeit lang überhaupt nicht mehr im Regal“, erzählt sie.

Krüger Anja