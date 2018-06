Buntes Treiben herrschte gestern im Grimmener Stadtpark. Es war Kindertag und traditionell wird dieser in der Trebelstadt ausgelassen gefeiert.

Zur Galerie Kinder feierten im Stadtpark Grimmen und an der Reinberger Schule

„Die Kindertagsparty sucht ihresgleichen in der Region“, fand Besucherin Manuela Pahnke (37), die mit ihren beiden Kindern Joel (5) und Miriam (2) in den Stadtpark gekommen war. Ob Kindergartengruppen, Schulklassen oder mit Eltern und Großeltern – Hunderte Mädchen und Jungen zog es auf das Gelände vor dem Heimattierpark. „Es ist einfach eine tolle Aktion, für die unsere Stadt seit vielen Jahren bekannt ist. Der Tierpark steht offen und die Kinder können an ihrem Ehrentag das gesamte Gelände und die tollen Angebote erkunden“, erklärte Grimmens Stadtsprecher Thorsten Erdmann.

Pünktlich zur Mittagszeit hieß es im Grimmener Volkspark: „Nudeln satt!“ Traditionell teilte Bürgermeister Benno Rüster (CDU) für die Lütten kostenlos Nudeln mit Tomatensoße aus. Beim Kochen stand ihm auch in diesem Jahr wieder die DRK-Verpflegungsgruppe Grimmen zur Seite. „Wir haben mehr als 30 Kilogramm Nudeln und 125 Liter Tomatensoße vorbereitet. Wir machen das ehrenamtlich und teilweise wird dafür sogar Urlaub genommen. Aber für die Kinder macht man es doch gerne“, so Gruppenführer Steffen Schulz. „Ich liebe Nudeln und gehe gleich fragen, ob ich noch eine Portion bekommen kann“, sagte Joeline Bauer. Die Achtjährige ließ sich, wie Hunderte andere Kinder auch, das Kinder-Lieblingsgericht schmecken. Bis in die späten Nachmittagsstunden hinein herrschte im Stadtpark ausgelassene Partystimmung mit Musik von DJ Mirko Redieck und tollen Vorführungen der jungen Akteure der Rostocker Behindertenhilfe.

Viele Besucher nahmen das Kinderfest zudem zum Anlass und schauten sich im Heimattierpark um. „Das beste Tier war das kleine Esel-Baby. Das war so süß und ich konnte es sogar streicheln“, freute sich Kristin Lühders (8), holte einmal tief Luft und ergänzte: „Aber die ganz kleinen Hasenbabys waren auch niedlich.“

An der Regionalen Schule Reinberg war gestern ebenfalls unterrichtsfrei. Es wurde überall gefeiert. Dafür waren rund ums Schulhaus mehrere Stationen aufgebaut, an denen sich die Mädchen und Jungen vergnügen konnten. Es reichte vom Geocaching übers Waffelbacken bis hin zum Fußball. Organisiert hatte den Tag der Schülerrat, wie dessen Vorsitzende Angelina Keul-Fullert informierte. Das Gremium, dem acht Schülersprecher angehören, hatte sich im Vorfeld Gedanken gemacht, was die Reinberger Schüler wohl am meisten interessieren könnte. Die große Beteiligung und der Spaß, der allerorten sichtbar war, zeigte, dass die Organisatoren ein gutes Händchen hatten.

Raik Mielke und Reinhard Amler