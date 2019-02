Hohenwarth

In der Stadt wollte er nicht mehr leben, sagt der ehemalige Greifswalder Daniel Lemke. Daher ist er vor elf Jahren mit seiner Frau und den drei Kindern nach Hohenwarth gezogen – und wurde herzlich in die Dorfgemeinschaft aufgenommen. „Wenn ich neu in einen Ort komme, hole ich mir als erstes immer eine Tageszeitung“, sagt der 42-Jährige. So wisse er gleich, was den Leuten wichtig ist.

Beim Durchstöbern von weiteren Dokumenten fiel dem Familienvater schließlich auf, dass Hohenwarth kurz vor seinem 540. Geburtstag stand. „Ich habe mich dann mit den Älteren zusammengesetzt“, sagt Daniel Lemke. Ziemlich schnell seien viele Telefonnummern zusammengekommen. Zum Fest waren gut 100 Leute gekommen – auch viele ehemalige Hohenwarther. „Das war auch für mich sehr interessant“, erinnert sich Daniel Lemke. „Hier waren zwei 80-jährige Zwillinge und wir haben Spaziergänge durchs Dorf gemacht“, sagt er. Und als sie an seinem Haus am Ortseingang vorbeikamen, erkannten ehemalige Bewohner ihr Kinderzimmer von einst wieder. „Heute ist das unser Kaminzimmer“, sagt Daniel Lemke. „Man hat auch alte Klassenkameraden wieder getroffen“, ergänzt Gisela Kuhr.

Mit 50 Mann in einem Haus

Gemeinsam mit ihrem Mann Herbert gehört sie zu den Alteingesessenen. „Ich bin im Dezember 1938 geboren und im Februar nach Hohenwarth gekommen“, sagt Herbert Kuhr. Zu Fuß ging es dann acht Jahre lang nach Stoltenhagen zur Schule. 1959 lernte der heute 80-Jährige seine Frau Gisela kennen. Drei Jahre lang hat die Familie im Gutshaus gewohnt. „In dem Gebäude haben damals so viele Menschen gewohnt, wie wir heute Einwohner haben“, sagt Herbert Kuhr.

Auch Flüchtlinge kamen unter. „Wir hatten eine Küche und eine Stube“, erinnert sich Ehefrau Gisela. „Es wurde viel Skat gespielt und auch geraucht; und die Kinder sind trotzdem groß geworden.“ Wasser musste zu dieser Zeit noch hoch getragen und die Windeln selbst gewaschen werden. 1961 wurde geheiratet, 1964 das Haus gebaut. Vier Jahre später gab es dann das erste Auto: ein hellblauer 550er Trabi. „Wir konnten deswegen vor Aufregung zwei Nächte nicht schlafen“, sagt Gisela Kuhr, die in der Tierzucht im Ort gearbeitet hat.

Ort vermutlich älter als gedacht Die Geschichte des Ortes beginnt nachweislich im Jahr 1527. Damals verkaufte Lucius von Normann das Gut an das Kloster Eldena. In der Folgezeit ging es in schwedischen Besitz über. 1815 fiel Schwedisch-Pommern an Preußen. Fortan pachtete der Branntweinbrenner Balthasar Gottfried Harder das Gut für seinen Sohn Johann Friedrich – und eine 130-jährige Familiengeschichte begann. Vor allem Carl Hermann Harder, der seit 1933 Pächter war, setze sich für das Gut ein und pflasterte die Straße nach Stoltenhagen. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges wird er nach Sibirien verschleppt. Im verwilderten Gutsgarten befindet sich eine Begräbnisstätte. Vermutlich ist Hohenwarth aber viel älter. Es gibt Nachweise einer Herrin und eines Ritters bis ins frühe 14. Jahrhundert.

Großes Fest im kommenden Jahr

All diese Geschichten kamen auch beim großen 540-Jahr-Fest vor eineinhalb Jahren zur Sprache, welches Daniel Lemke organisierte. „Bis zum runden Geburtstag, zehn Jahre später, wollte ich nicht warten“, sagt er. Schließlich waren einige Dorfbewohner schon nicht mehr ganz jung. Das Fest ist sehr gut angekommen, waren sich damals alle einig. Festzelt, Hüpfburg und ein üppiges Buffet wurden geboten. „Das hatten wir vorher gut durchorganisiert“, sagt Reinhard Kowalke, „sonst bringen alle Kartoffelsalat und keiner ’ne Bockwurst mit.“ Und am nächsten Morgen trudelten alle dann zum gemeinsamen Aufräumen ein.

540 Jahre sind im wahrsten Sinne des Wortes ein alter Hut. Während seiner Festvorbereitungen fand Daniel Lemke nämlich heraus, dass Hohenwarth vermutlich noch viel älter ist, als gedacht. „Im nächsten Jahr kann schon der 700. Geburtstag gefeiert werden“ sagt er. Dann soll es eine Neuauflage des Festes geben. Aber auch sonst kommen die Hohenwarther gerne zusammen: Osterfeuer in der Dorfmitte oder Wintersonnenwende bei Lemkes auf dem Hof.

