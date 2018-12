Grimmen

„Einfach schön, dass in Grimmen nun auch wieder gerungen wird“, findet Marthin Jahns. Gemeinsam mit Frau Michaela beteiligen sich die beiden Geschäftsleute des Bauunternehmens „Zinn und Jahns“ mit einer Spende in Höhe von 250 Euro an der OZ-Weihnachtsaktion. „Mit Mathias Schuck haben die Nachwuchs-Ringer einen Trainer, der für den Sport lebt. Ich bin mir sicher, wir werden in den nächsten Jahren noch viel Positives von den Ringern hören“, meint Marthin Jahns.

„Das sportliche Angebot in Grimmen ist einfach total klasse“, findet auch Matthias Machel von der gleichnamigen „Glaserei Machel“ und erzählt: „Unsere Söhne haben beim HSV Grimmen Handball gespielt. Daher wissen wir, wie wertvoll es für junge Leute ist, in einem Verein aktiv zu sein. Eine klasse Aktion der OSTSEE-ZEITUNG, die wir gerne mit 100 Euro unterstützen“, sagt Matthias Machel.

Auch die Senioren der Gemeinde Gransebieth haben bei ihrer Weihnachtsfeier für die Grimmener Nachwuchs-Ringer gesammelt. „Es sind 190 Euro zusammengekommen“, sagt Irmtraud Wawrzyn und steckt die Summe in die Spendenbox in der OZ-Lokalredaktion.

Wir bedanken uns zudem recht herzlich bei folgenden Spendern: Till Foerster (20 Euro), Detlef Arndt (20 Euro), Gerhard Bücher (20 Euro), sowie Harald und Wilma Pagel (20 Euro).

Hier können Sie spenden Bankverbindung Sparkasse Vorpommern Empfänger: Nachwuchsringer Athletic Energy Grimmen e.V. IBAN: DE 26 1505 0500 0000 37 37 37 Verwendungszweck: OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ Spendenboxen Zudem können Sie im Service-Center der OSTSEE-ZEITUNG in der Bahnhofstraße 11 oder im Energy-Sportstudio in Grimmen in der Carl-von-Ossietzky-Straße 1e spenden.

Raik Mielke