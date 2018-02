OZ feiert 90 000 Facebook-Fans und verschenkt ein iPad Pro

Rostock. Die OSTSEE-ZEITUNG hat jetzt 90 000 Facebook-Fans – und zählt jetzt damit bundesweit zu den erfolgreichsten Regionalzeitungen auf dem sozialen Netzwerk. Für das Vertrauen der Leser will sich die Redaktion bedanken – und verschenkt über ein Gewinnspiel ein iPad Pro.

Und so geht's:

Wer am OZ-Gewinnspiel teilnehmen will, muss folgendes tun: Zeigen Sie mit einem Foto, wie und wo Sie den größten Titel MVs lesen. Egal ob klassische Zeitung oder Tablet, am Küchentisch oder auf dem Königsstuhl, am Arbeitsplatz oder in der Straßenbahn.

Lieblings-Leseplatz als Foto

Laden Sie das Foto, das Sie an ihrem Lieblings-Leseplatz zeigt, über das Upload-Formular unter diesem Beitrag hoch oder posten Sie es als Kommentar unter dem entsprechenden Facebook-Beitrag.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 26. Februar. An diesem Montag geben wir auch den Sieger bekannt. Die originellsten Motive werden Online und in der Printausgabe der OSTSEE-ZEITUNG veröffentlicht.

OZ