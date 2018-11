Langsdorf

Stau, Abgase, Lärm: Mehr als ein Jahr lang litten die Einwohner von Langsdorf, Böhlendorf und zeitweise auch Breesen unter den täglich Tausenden Fahrzeugen, die wegen des A20-Lochs mitten durch ihre Orte fuhren. Jetzt ist die Behelfsbrücke über das Trebeltal so gut wie fertig – und die Umleitungen sind in wenigen Wochen Geschichte. Die OSTSEE-ZEITUNG möchte aus diesem Anlass am Freitagabend (16. November) wissen, wie es den Einwohnern in der schwierigen Zeit ergangen ist. Deshalb lädt die OZ gemeinsam mit der Gemeinde Langsdorf alle von den Umleitungen betroffenen Einwohner ein. „Kommen Sie zu uns und erzählen Sie uns Ihre ganz persönlichen Geschichten“, sagt Chefredakteur Andreas Ebel. „Wir möchten wissen, was Sie in diesem Jahr an Negativem und Positivem erlebt haben.“

Die Feier startet um 17.30 Uhr an der Feuerwehr in Langsdorf in der Breesener Straße 3. Für jeden Gast gibt es einen kostenlosen Imbiss und ein Freigetränk. Neben Grillfleisch, Buletten und Bratwürsten werden alkoholfreie Getränke, Bier und Glühwein serviert.

Zur Galerie Das A-20-Loch ist bald Geschichte. Sehen Sie hier die Ereignisse in Bildern

Die Behelfsbrücke über das A-20-Loch bei Tribsees wird insgesamt etwa 50 Millionen Euro kosten. Sie wird voraussichtlich im Dezember in Betrieb gehen, in jede Richtung einspurig befahrbar sein und die Langsdorfer und Böhlendorfer spürbar entlasten. Allein die monatliche Miete für die 81 Brückensegmente beläuft sich auf 153 000 Euro. Die neue Brücke über das Trebeltal, die dann wieder zweispurig in jede Richtung befahrbar sein wird, könnte dann bis zum Jahr 2021 gebaut werden, hier werden Kosten von über 100 Millionen Euro erwartet. Die Arbeiten und die Umleitungen waren nötig geworden, nachdem im Frühherbst 2017 ein Autobahnabschnitt bei Tribsees im Untergrund versunken war.

Thomas Pult