Ölradiator explodiert in der Langen Straße

Grimmen. In der Nacht zum Donnerstag explodierte in Grimmen (Vorpommern-Rügen) in der Langen Straße gegen 2.45 Uhr ein Ölradiator.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr machten sich sofort mit vier Fahrzeugen auf den Weg in die Innenstadt.

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute war kein Feuerschein zu erkennen. „Zum Glück hat es nicht gebrannt. Die Wohnung war aber komplett verraucht“, ist Grimmens Wehrführer Olaf Clasen erleichtert.

Vor vielen Jahren ging die selbe Einsatzmeldung an fast genau derselben Stelle nicht so glimpflich aus. Damals starben in den Flammen zwei Menschen.

So aber konnten die Retter der Stadt nach zehn Minuten den Einsatz wieder beenden.

Mielke Raik