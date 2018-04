Ohne Pkw-Kennzeichen unterwegs

Grimmen. Auf ein Fahrzeug, das ohne amtliches Kennzeichen in Grimmen unterwegs war, wurden die Polizisten des Polizeireviers am Donnerstag aufmerksam.Sie konnten den Halter ermitteln und suchten den 46-jährigen Grimmener zu Hause auf. Dort fanden sie die Kennzeichen an einem anderen Pkw.

Der Grimmener muss sich jetzt wegen Kennzeichenmissbrauchs und Urkundenfälschung verantworten.

Grimmens Polizeirevierleiter Dietmar Grotzky weist darauf hin, dass stillgelegte Fahrzeuge generell im öffentlichen Straßenverkehr nichts zu suchen haben.

Jaekel Almut