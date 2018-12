Hohenwieden

Wieder einmal brachten die Künstlerinnen und Künstler der Opernale niveauvolle Kunst in die SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden. Am Sonntagnachmittag hieß es „Ding Dong! Merrily on high Weihnachten“. Wer eine Auszeit von den oft stressigen Weihnachtsvorbereitungen benötigte, konnte sich beim Gesang der Profis entspannen.

Elisabeth Henningsohn, Claudia Roick und Ferdinand Keller wurden am Klavier von Kerstin Simon begleitet. Sie brachten deutsche und internationale Weihnachtslieder zu Gehör. Bei der dargebotenen Sangesfreude kompensierten sie allemal, den kurzfristig erkrankten Bariton. Kurzerhand schrieben sie ihr Programm von vier auf drei Solisten um. Die mehr als 100 Besucher hörten fasziniert zu, als „Fröhliche Weihnacht überall“, „We wish you a merry Christmas“ oder auch die Komposition „Die Könige“ von Peter Cornelius erklangen. Besonders großen Applaus und vereinzelte „Bravo“-Rufe ernteten die beiden Sängerinnen, als sie das Duett „Brüderchen komm tanz mit mir“ aus der Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdincks vortrugen.

Die künstlerische Leiterin Henriette Sehmsdorf erschien in einem selbst entworfenen und genähten Kostüm, das einer pommerschen Tracht nachempfunden wurde. Sie las zwischen den Gesangseinlagen Texte von pommerschen Autoren wie beispielsweise Alwine Wuthenow bis Hans Fallada. Und diese waren – auf platt- und hochdeutsch – nicht nur schön anzuhören, sondern auch lehrreich. Die Opernale-Leiterin ließ einen alten Brauch wieder aufleben, als sie die Erzählung „Der Schimmelreiter“ von Agnes Harder vorlas. Sie erzählt vom längst vergessenen Heische-Umzug. Bis in die 1930er Jahre war es in Pommern Tradition, den Heiligabend gar nicht so besinnlich zu feiern. Knechte vermummten sich bis zur Unkenntlichkeit, zogen um die Häuser und erschreckten vorzugsweise junge Mägde. Diese sollten Gedichte vortragen. Wer sich weigerte, bekam Schläge mit der Rute. Wer sich fügte, wurde mit Pfeffernüssen gefüttert. Die Knechte wiederum wurden von den Hausbesitzern mit Wurst und Schnaps für ihren Einsatz belohnt. „Es erinnert mehr an einen Fastnachtsbrauch und nicht an den Heiligen Abend“, schloss Henriette Sehmsdorf augenzwinkernd.

Die Zuhörer erfuhren auch, dass das Lied „White Christmas“, das Irving Berlin 1947 schrieb, weder Noten lesen noch schreiben konnte. Trotzdem ist es mit mehr als 50 Millionen verkauften Exemplaren, die meist verkaufte Single aller Zeiten. Auch Olaf Heideberck und seine Mutter Waltraud aus Seltz genossen den musikalischen Nachmittag. Die beiden nahmen die 60 Kilometer lange Anfahrt gern in Kauf. „Leider fehlt solch eine qualitativ hochwertige Kultur auf dem Land. Es wird alles kaputt gespart.“ Er ist langjähriger Fan der Opernale und besucht die seltenen Veranstaltungen in der Region regelmäßig. „Ich bin schon sehr auf das neue Programm gespannt“, sagte er. Zurecht. Henriette Sehmsdorf machte das Publikum auf die Uraufführung ihrer neuen Oper über den Pommernadler neugierig. „Noch gibt es diese Oper gar nicht, aber wir arbeiten an ihr und werden sie Ihnen im kommenden Jahr in Hohenwieden präsentieren.“ Zum Abschluss sangen Publikum und Sänger gemeinsam das Lied „Fröhliche Weihnacht“. Die Künstler wurden am Ende des Programms nicht nur mit einem langen Applaus, sondern auch mit roten Rosen belohnt.

Carolin Riemer