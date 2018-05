Nehringen

Der Paddel-Spaß auf der Trebel bei Nehringen (Vorpommern-Rügen) geht wieder los. Nachdem noch zu Ostern aufgrund der großen Wassermassen die Trebel in diesem Bereich eher einer großen Seenlandschaft glich, herrschen inzwischen wieder perfekte Bedingungen, um die tolle Natur bei einer Kajak-Tour zu erkunden.

In unserem Verbreitungsgebiet ist es derweilen der einzige Standort, an dem man sich kurzfristig ein Kajak oder einen Kanadier direkt am Wasser ausleihen kann. „Seitdem wir die einzige Ausleihstation in der näheren Umgebung sind, ist die Nachfrage schon deutlich gestiegen“, erklärt Simone Wagner, Leiterin des Jugendgästehauses „Graureiher“. Der Wasserwanderrastplatz gilt trotz alledem immer noch als Geheimtipp für viele Freunde des Wassersports.

In Nehringen stehen aktuell 17 Kajaks und zwei Kanadier bereit. „Wir sind beim Ausleihen sehr spontan.

Welche Möglichkeiten der Wasserwanderrastplatz bietet, lesen Sie in der Mittwochsausgabe Ihrer OSTSEE-ZEITUNG.

Mielke Raik