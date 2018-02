Pappeln müssen weichen

Grimmen. In Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat am Mittwoch die Firma Pommern Natura aus Loitz mit dem Fällen von 60 Pappeln an einem Plattenweg unmittelbar am Gelände des Stadtbauhofes am Vietlipper Damm begonnen.

Um die schweren Stämme bewegen zu können, hat das Unternehmen auch einen 80-Tonnen-Kran der Grimmener Firma Kran-Lange geordert.

Die Arbeiten werden voraussichtlich am morgigen Freitag beendet sein.

Grund für die Fällarbeiten: Die Pappeln sind in ihrer Standfestigkeit nicht mehr sicher.

OZ