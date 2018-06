Grimmen

Die ersten Gäste fanden sich bereits am Donnerstagabend und Freitag zur Mittagesstunde auf dem weitläufigen Festgelände im Grimmener Volkspark ein, wo drei Tage lang Parkfest gefeiert wird. Bis Sonntagabend bieten dort unzählige Fahrgeschäfte und Verkaufsstände Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein. Umrahmt wird das Ganze durch viel Kultur Am Freitagabend tritt die Band „Lebenszeit“ auf, am Sonnabend kommt die NDR-Showband „Papermoon“ und am Sonntag nun endlich Ella Endlich.

Amler Reinhard