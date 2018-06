Grimmen

Auch wenn es kurz vor dem geplanten Auftritt von Ella Endlich am Sonntag zu regnen anfing, steht eines fest: Das Parkfest 2018 wird wohl als das heißeste in die Geschichte eingehen. Denn am Sonnabend wurde hier auch die 30-Grad-Marke geknackt. Am Abend kamen Tausende aufs Festgelände und verfolgten unter anderem die NDR-Showband „Papermoon“.

Amler Reinhard