Parteibüro der Linken mit Pyrotechnik attackiert

Grimmen. Mit Pyrotechnik haben Unbekannte ein Büro der Linken in Mecklenburg-Vorpommern attackiert. In der Nacht zum Freitag sprengten sie den Briefkasten im Eingangsbereich eines Parteibüros in Grimmen im Landkreis Vorpommern-Rügen, wie die Polizei mitteilte.

Durch die Explosion sei auch die Tür beschädigt worden, hieß es. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zudem seien Rollen mit Toilettenpapier vor dem Gebäude verteilt worden.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Bereits gegen 22.30 Uhr gingen bei der Polizei in Grimmen Beschwerden von Anwohnern der Mühlenstraße ein. Eine Gruppe Jugendlicher solle dort Silvesterböller werfen.

Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Sachverhalten besteht, prüft die Polizei und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt das Revier in Grimmen unter der Telefonnummer 038326 / 570 entgegen.

Anja Krüger