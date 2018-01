Party endet im Krankenhaus

Grimmen. In die Orenburger Straße in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) wurde am Sonntag gegen 21.30 Uhr die Polizei gerufen. Drei Männer seien dort in einer Wohnung in Streit geraten. Der vermeintliche Störenfried wolle aber die Wohnung nicht verlassen.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, ist der Betreffende, als die Beamten ihn aus der Wohnung geleiten wollten, bewusstlos zusammengebrochen. Die alarmierten Rettungskräfte stellten bei dem 38-jährigen Mann übermäßigen Alkoholkonsum fest und brachten ihn zur Behandlung ins Krankenhaus. Wie dort festgestellt wurde, hatte der Mann, der in Brandenburg gemeldet ist, mehr als drei Promille intus.

Warum die Männer, die zuvor wohl noch einträchtig zusammengesessen hatten, in Streit gerieten, ist unklar.

OZ