Sundhagen

Zufrieden sind die Touristiker in der Gemeinde Sundhagen nach den Feiertagen im Dezember. Jetzt bereiten sie sich auf die Saison 2019 vor. Wir fragten in einigen Einrichtungen nach.

„Unser Gutshof Groß Behnkenhagen war über die Festtage sehr gut ausgelastet“, war aus Leipzig von der dortigen Nama Holding zu erfahren, die das Gut mit seinem unter Denkmalschutz stehenden Gutshaus sowie dem Park 2016 übernommen hatte. Seit Ostern 2018 hat das Haus mit seinen 17 Ferienwohnungen wieder geöffnet. Zum Jahreswechsel 2018/2019 waren sogar alle Ferienwohnungen vergeben. Im vorigen Jahr habe sich das Unternehmen mit der Vermarktung lediglich auf die Hauptsaison konzentriert, in diesem Jahr wolle man zum 1. April starten und die Vermietung auch auf die Nebensaison ausweiten. Die Gaststätte auf dem Gelände sei allerdings nicht in Betrieb, momentan werde das Objekt also ausschließlich für Übernachtungen angeboten.

Gutshof Groß Behnkenhagen Quelle: Almut Jaekel

In Niederhof, einem Ortsteil von Brandshagen bietet Hannelore Bräuer im „Bärsonderen Haus“ ebenfalls Gästezimmer an. „Aber erst wieder ab April, dann beginnt meine Saison 2019“, sagt sie, die dem Haus diesen besonderen Namen aufgrund ihrer Leidenschaft für Teddybären gab. Buchungen für die sechs Zimmer seien per Telefon (038328/80091) oder über das Internet möglich. Schon im Februar hat Hannelore Bräuer ihr Haus aber freitags, sonnabends und sonntags jeweils von 13 bis 17 Uhr geöffnet und bietet Kaffee und Kuchen an. Auf dem gleichen Grundstück betreibt Sohn Stephan Bräuer seit drei Jahren einen Caravan- und Wohnwagenverleih. Ab März geht es dort so richtig los.

Nur wenige hundert Meter weiter, direkt am Strelasund bietet das Gästehaus Niederhof Zimmer an. „Während der Feiertage hatten wir allerdings geschlossen“, sagt Mitarbeiterin Bettina Voigt. Sehr gut gebucht seien die Angebote jedoch schon für die Hauptsaison ab Juni. Viele der Gäste seien Stammkunden und kommen immer wieder. Besonders angetan seien sie von der guten Lage.

Im Marina-Restaurant in Neuhof steht in diesen Tagen ein Betreiberwechsel an und aus dem „Ziegelhafen“ wird ab Februar die „Alte Ziegelei“.

Aus dem Fährhaus wird Fährmann's Hus in Stahlbrode. Der Schriftzug am haus wird noch verändert. Quelle: Almut Jaekel

Die Vorweihnachts- und Weihnachtszeit sei super gelaufen im „Fährmann’s Hus“ in Stahlbrode. „Und unsere Silvesterparty ebenfalls“, sagt Geschäftsführer Steffen Samland. Wer nicht auf Anhieb weiß, um welche Gaststätte mit Pension es sich handelt: Aus dem Stahlbroder „Fährhaus“ wurde mit den neuen Betreibern jetzt das „Fährmann’s Hus“. „Der Schriftzug am Gebäude wird noch gewechselt“, informiert Steffen Samland. Samland: „Es kommt gut an, dass das Haus wieder zur Verfügung steht und Hausmannskost anbietet.“ Über die Feiertage waren die sieben Zimmer vollkommen ausgebucht – von Urlaubern, aber auch von Gästen, die ihre Verwandtschaft in der Nähe besuchten. „Jetzt wird es ruhiger, ab März geht es dann wieder los, dann werden die Zimmer wieder gebucht“, sagt er weiter. Eine größere Veranstaltung planen die Betreiber schon jetzt für September: Die Travestieshow „Miss Liss & Co.“ macht am 8. September Station am Strelasund im „Fährmann’s Hus“. Karten gibt es ab demnächst, Reservierungen seien aber schon ab sofort in der Gaststätte (Telefon 038328 656070) möglich.

Almut Jaekel