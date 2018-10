Deyelsdorf

Am Freitag wird in der Gemeinde Deyelsdorf gebuddelt. Die Knirpse der Fäsekower Kindertagesstätte „Zwergenland“ und Bürger der Gemeinde wollen 1000 Blumenzwiebel in die Erde bringen. „Eine tolle Aktion“, findet Bürgermeisterin Sandra Boy und erklärt: „Unser Amt hatte sich für diese Pflanzaktion beim Bundesprogramm ’Demokratie leben’ beworben.“ Mit Erfolg, denn für das Amt Recknitz-Trebeltal gab es insgesamt 12 000 Blumenzwiebeln. „Diese wurden nun aufgeteilt“, sagt Sandra Boy. Während die Städte Tribsees und Bad Sülze jeweils 2000 Zwiebeln bekommen, gingen an die kleineren Gemeinden des Amtes jeweils 1000 Exemplare. Bei der Gemeindevertretersitzung Deyelsdorf wurde nun beraten, welche Flächen sich zum Verschönern anbieten. „Wir sind zu dem Entschluss gekommen, die Bushaltestellen und Wendekreise mit Blumenzwiebeln zu verzieren. Die Kindertagesstätte in Fäsekow war sofort bereit mit anzupacken. Zudem hoffen wir auf engagierte Bürger der Gemeinde, um die 1000 Zwiebeln in die Erde zu bringen“, sagt Sandra Boy. Los geht es am Freitag um neun Uhr vor der Kita „Zwergenland“ in Fäsekow.

Raik Mielke