Grimmen

Ein 69 Jahre alter Autofahrer hat sich am Sonntag bei Grimmen auf der Autobahn 20 mit seinem Pkw mehrfach überschlagen. Der Fahrer musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr auf dem A20-Abschnitt zwischen dem Parkplatz Trebeltal-Süd und der Anschlussstelle Grimmen-West. Der 69-Jährige aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen befuhr die A 20 in Richtung Stettin und kam mit seinem Pkw der Marke Renault aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich das Auto mehrmals, durchbrach den Wildschutzzaun und kam auf dem Dach zum Liegen, teilt die Polizei mit. Der Fahrzeugführer wurde im PKW eingeklemmt, Kameraden der alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Tribsees, Bad Sülze und Hugoldsdorf befreiten ihn. Er wurde schwer verletzt in das Uni- Klinikum Greifswald gebracht.

Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei mit rund 7000 Euro angibt. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Stettin an der Unfallstelle für rund eineinhalb Stunde voll gesperrt werden.

Jaekel Almut