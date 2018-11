Grimmen

Eine Fußgängerin wurde am Dienstagmorgen kurz nach 6 Uhr in der Straße der Solidarität in Grimmen von einem Auto erfasst. Die 37-jährige Frau wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie per Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste und dort stationär aufgenommen wurde. Am Pkw entstand kein Schaden.

Wie die Polizei informiert, überquerte die Fußgängerin die Straße der Solidarität nahe der Kreuzung Bahnhofstraße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung „Alter Friedhof“. Der Pkw, gefahren von einer 36-Jährigen aus Tribsees, bog aus der Bahnhofstraße in die Straße der Solidarität in Richtung Ampelkreuzung. Beim Abbiegen übersah die Autofahrerin offenbar die Fußgängerin, die schon fast auf dem Gehweg war. Der Pkw erfasste die Fußgängerin am Bein.

Anja Krüger