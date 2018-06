Poggendorf

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Sonntagmittag in Poggendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) auf der Kreuzung der Bundesstraße 194 und der Landstraße 26. Eine Person wurde dabei schwer und eine weitere leicht verletzt.

Den Unfallhergang schildert die Polizei so: Ein 54-jähriger Fahrer eines Jeep Grand Cherokee befuhr die B 194 aus Richtung Loitz. Als er die Kreuzung in Poggendorf überqueren wollte, stieß sein Wagen mit einem Toyota Aygo, einer aus Richtung Kandelin kommenden 29-Jährigen zusammen. Dadurch erlitt die Frau schwere, der Mann leichte Verletzungen. Die Fahrerin des Kleinwagens wurde zur Behandlung in das Universitätsklinikum nach Greifswald gebracht.

„Die Unfallursache bleibt zu ermitteln“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht, ohne näher auf die Schuldfrage einzugehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich laut Schätzung der Polizei auf circa 15 000 Euro. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden.

OZ