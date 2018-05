Leyerhof

Mit einem Rehbock kollidierte am Sonnabend gegen 23.05 Uhr ein Pkw auf der Autobahn 20 auf Höhe der Anschlussstelle „Grimmen West“ bei Leyerhof (Landkreis Vorpommern-Rügen). Der Pkw - ein Skoda - wurde stark beschädigt. Die 30-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Rostock blieb unverletzt. An ihrem Auto entstand ein Schaden von circa 10 000 Euro. Ein weiterer Pkw fuhr in die vom Skoda liegengebliebenen Teil und wurde leicht beschädigt.

Wie die Polizei informiert, waren beide Pkw aus Richtung Stettin kommend in Richtung Rostock unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Grimmen wollte der Rehbock die Autobahn queren. Die Skoda-Fahrerin konnte den Aufprall nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Tier. Der Skoda - demoliert an der Front, Windschutzscheibe und dem Dach - war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am BMW, gefahren von einem 23-jährigen Mann aus Niedersachsen, entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro.

Der Rehbock verendete an der Unfallstelle.

OZ