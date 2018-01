Pkw kracht auf Kreuzung gegen Transporter

Klevenow. Für Verkehrsbehinderungen sorgte ein Unfall am Pommerndreieck (Gemeinde Süderholz/ Vorpommern-Rügen) am Donnerstag gegen 8.30 Uhr. Laut Polizei kam der Fahrer eines Transporters mit seinem Fahrzeug aus Richtung A20. An der Kreuzung Pommerndreieck wollte er in Richtung Grimmen abbiegen. In dem Moment befuhr eine 62-Jährige mit einem Pkw Ford die Kreuzung in Richtung Poggendorf, offenbar bei Ampel-Rot. Beide Fahrzeuge kollidierten. Wie die Polizei informiert, wurde niemand verletzt. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit musste abgeschleppt werden.

Peter Franke