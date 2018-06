Böhlendorf/Grimmen

Leichte Verletzungen erlitt der Pkw-Fahrer, der mit seinem Fahrzeug am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr zwischen Bad Sülze und Böhlendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) gegen einen Baum krachte.

Wie das zuständige Polizeirevier Grimmen informiert, war der 59-jährige Rostocker nach links von der Straße abgekommen und in der Folge mit dem Straßenbaum kollidiert. Die Ursache ist bislang unklar.

Am Pkw, einem VW Tiguan, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenssumme schätzt die Polizei auf circa 15000 Euro. Der Fahrer wurde per Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen, war die ortsansässige Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

OZ