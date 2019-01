Kaschow

Schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt wurde eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Sundhagen bei einem Unfall auf der Landesstraße 30 am Abzweig nach Kaschow. Sie kam am Montagvormittag kurz nach 11 Uhr aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw der Marke Ford von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich mindestens einmal und streifte anschließend einen Baum.

Die junge Frau wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Er musste geborgen werden.

Die Strecke zwischen Bartmannshagen und Grimmen musste zur Unfallaufnahme und Bergung des Pkw nahe der Abfahrt Kaschow zeitweise voll gesperrt werden. Für Sicherungsmaßnahmen war die Freiwillige Feuerwehr Grimmen im Einsatz. Alarmiert wurden auch die zum Löschzug Süderholz gehörenden Feuerwehrstandorte Neuendorf und Klevenow.

Anja Krüger