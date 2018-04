Plattdeutsch-Professorin bringt Sprichwörtersammlung heraus

Stralsund/Bergen/Grimmen/Ribnitz-Damgarten/Greifswald. Die 85-jährige Plattdeutsch-Professorin und Autorin Renate Herrmann-Winter aus Stralsund hat ein neues Buch im Verlag Hinstorff herausgebracht. Und obwohl es sich dabei um ein relativ kleines, schmales Bändchen handelt, liegt es ihr sehr am Herzen. Denn es ist ein „seltenes, einzigartiges, weil sehr frühes Fundstück“, wie die Wissenschaftlerin sagt.

Entdeckt im Staatsarchiv Stettin

Unverhofft sei sie im Staatsarchiv Stettin auf die Handschrift mit über 200 Sprichwörtern und Redensarten von Altefähr auf Rügen gestoßen. Und weil das in diesem Umfang so etwas Besonderes ist, habe sie sich entschlossen, die alten Schriftzeichen ins Hochdeutsche zu übersetzen und zu publizieren. Bemerkenswert sei es, wie langlebig viele dieser bildhaften Ausdrücke sind und heute noch in unserem Sprachgebrauch eine Rolle spielen.

Dorfpastor von Altefähr trug 243 Sprichwörter und Redensarten zusammen

Nicht zuletzt wolle sie mit dem Büchlein den Sammeleifer des Rügenschen Dorfpastors Joachim Daniel Rosenkranz (1798 - 1832) würdigen. Denn ihm ist es am Ende zu verdanken, dass die Sprichwörter und Redensarten in dieser Form schriftlich bewahrt wurden. Vorausgegangen war seiner Sammlung ein Aufruf des Stettiner Ausschusses für Pommersche Geschichte und Altertumskunde zur „Sammlung der Niederdeutschen Mundarten in Pommern“ um die Weihnachtszeit 1831/32. Ob der Pastor nun selbst die 243 Sprichwörter notierte oder sich möglicherweise von den „Schäflein“ seiner Gemeinde die Redensarten zuliefern ließ, das will Renate Herrmann-Winter mal dahingestellt lassen. Fakt ist, dass die Zusammenstellung sehr repräsentativ für jene Zeit ist, erklärt die Niederdeutsch-Professorin

Autorin des „Plattdeutschen Wörterbuchs“

Renate Herrmann-Winter, wurde in Greifswald geboren und lebt seit vielen Jahren in Stralsund. Ab 1992 leitete sie den neu geschaffenen Lehrstuhl für Niederdeutsche Sprache und Literatur an der Uni Greifswald und führte den neuen Studiengang niederdeutsche Philologie ein. Nach Antritt ihrer Professur richtete sie die Arbeitsstelle zum Pommerschen Wörterbuch wieder ein, das zu DDR–Zeiten 1969 aus politischen Gründen gestoppt worden war. Zu ihren bekanntesten Werken gehört neben dem immer wieder neu aufgelegten „Kleinen plattdeutschen Wörterbuch“ (1985) ein „Hör- und Lernbuch für das Plattdeutsche“ mit CD (2006). In dem Band „Notwehr ist erlaubt“ (1995) befasst sie sich mit dem „Niederdeutschen im Urteil von Verehrern und Verächtern“. Ihr „emotional liebstes Buch“ aber, wie sie selbst sagt, heißt „Frau Apotheker kaufte ihren Hut hochdeutsch“ (1989), in dem sie Promis zum Plattdeutschen interviewt hat.

„Sprichwörter und Redensarten von der Insel Rügen. Historische Sammlung aus Altefähr von 1832“ gibt es zum Preis von 12 Euro. ISBN: 978-3-356-02188-2.

Marlies Walther