Grimmen/Tribsees

Beamte der Bundespolizei haben in Langsdorf einen BMW X5 mit polnischem Kennzeichen kontrolliert und dabei festgestellt, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet war

Der 40-jährige polnische Fahrer hatte den Wagen offenbar in seinem Heimatland gekauft, in gutem Glauben, ein rechtmäßiges Geschäft abgeschlossen zu haben. Die Beamten stellten bei der Überprüfung Unstimmigkeiten am Fahrzeug fest. Die Ermittlungen ergaben, dass das Auto vor drei Jahren in Berlin als gestohlen gemeldet wurde. Für den Polen war die Weiterfahrt beendet. Die Bundespolizei stellte das Fahrzeug im Zeitwert von etwa 20000 Euro sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Jaekel Almut