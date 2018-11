Negast

Über den Diebstahl eines Transporters wurde die Polizei in Grimmen am Wochenende informiert. Gestohlen wurde das Fahrzeug der Marke Fiat demnach in der Nacht von Freitag zu Sonnabend in Negast.

Bei dem Fiat handelt es sich um das Modell Ducato-Multicab in der Farbe grau. Das Fahrzeug hatte das amtliche Kennzeichen VR-DL 2009.

Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben kann, wendet sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570).

Anja Krüger