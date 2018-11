Grimmen

15 Kraftfahrer verwarnten Polizisten am Dienstagmorgen in Grimmen in der Heinrich-Heine-Straße. Sie hielten sich nicht an das derzeit ausgeschilderte Durchfahrtsverbot von der Heine-Straße zur Straße der Solidarität.

Derzeit ist die Zufahrt zur Straße der Solidarität aus der Heinrich-Heine-Straße aufgrund von Straßenreparaturarbeiten gesperrt. Viele Kraftfahrer halten sich nicht daran, wie auch die Kontrolle durch die Beamten des Grimmener Polizeirviers am Dienstagmorgen zwischen 7 und 7.30 Uhr zeigte. Die Kraftfahrer müssen sich auf die Zahlung eines Verwarngeldes in Höhe von 20 Euro einstellen.

Anja Krüger