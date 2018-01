Polizeikontrollen zum Thema Vorfahrt

Grimmen/Tribsees. Aufgrund eines Vorfahrtfehlers kam es am Mittwoch zum Zusammenstoß zweier Pkw in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen). In Tribsees kollidierten zwei Pkw nachdem ein 50-Jähriger beim Wenden nicht den fließenden Verkehr beachtete.

In Grimmen bog ein 79-jähriger mit seinem Pkw Nissan von der Jahn-Straße auf die Tribseeser Straße nach links ab. Offenbar übersah er den aus Richtung Bahnhof kommenden Mercedes, der trotz Bremsung den Zusammenprall nicht verhindern konnte. Sowohl der 43-jährige Mercedes-Fahrer als auch der 79-Jährige wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt circa 3500 Euro.

In Tribsees wollte der Fahrer eines Pkw Opel, der aus Richtung Landesstraße 192 kam, vor dem Mühlentor wenden. Beim Rückwärtsfahren beachtete er den fließenden Verkehr nicht und kollidierte mit einem aus Richtung Innenstadt kommenden Auto. Auch hier blieben beide Fahrer unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 4000 Euro.

Immer wieder kommt es zu Unfällen durch Missachten der Vorfahrts- beziehungsweise Vorrangregelungen. Deshalb wird ab der kommenden Woche die Polizei die themenorientierten Verkehrskontrollen zum Thema „Vorfahrt und Vorrang“ durchführen.

OZ