Gremersdorf-Buchholz

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppten Polizisten des Grimmener Reviers am Dienstag einen 29-jährigen Mann, der mit einem VW-Caddy in Gremersdorf-Buchholz unterwegs war. Wie sich herausstellte, ist der Mann aus der Gemeinde Splietsdorf nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Diese ist wegen eines vorherigen Vergehens bereits in amtlicher Verwahrung.

Wie die Polizei informiert, kontrollierten die Beamten den jungen Mann gegen 16.40 Uhr in Gremersdorf-Buchholz. Anscheinend gibt der 29-Jährige generell nicht viel auf Recht und Gesetz, denn er ist auch wegen verschiedener Straftaten wie Betrug und Einbruch polizeibekannt.

akr