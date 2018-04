Preis für Fermentation von Gemüse

Dorow. Olaf Schnelle aus Dorow (Gemeinde Grammendorf) hat den Preis „Zu gut für die Tonne“ des Bundesminsteriums für Ernährung und Landwirtschaft in der Kategorie „Produktion“ gewonnen. Er bekam die Auszeichung für seine Idee, in Überproduktion hergestelltes Gemüse künftig auch zu fermentieren also, nach der sogenannten „Sauerkrautmethode“ haltbar zu machen. „Das betrifft vor allem Wurzelgemüse, alle Sorten rote Beete, aber auch Chili und Tomaten“, sagt Schnelle, der seine Produkte vornehmlich online vertreibt. Seit einigen Jahren betreibt er seinen landwirtschaftlichen Betrieb.

