Premiere für Hobbyfotografen

Grimmen. Käfer, Schmetterling, Biber, Hase, Eichhörnchen, Fuchs, Rehbock und andere Tiere unserer Region sind derzeit auf beeindruckenden Originalfotografien in den Räumen der Volkshochschule in der Tribseeser Chaussee in Grimmen (Vorpommern-Rügen) zu sehen. Aufgenommen ausschließlich in freier Wildbahn.

Unter dem Titel „Was kreucht und fleucht im Trebeltal – Fotos von großen und kleinen Tieren“ stellt Manfred Hamer aus Grimmen erstmals eine Auswahl seiner Fotos öffentlich vor. Hamer (67) ist von Beruf studierter Maschinenbauer und fotografiert seit etwa fünf Jahren intensiv. Etwa 40 seiner Bilder sind in der Schau zu sehen sein. Er habe schon als Kind fotografiert, damals noch mit einer sogenannten Balgenkamera, berichtete Hamer den Besuchern während der Eröffnung der Ausstellung. Seitdem er nicht mehr im Berufsleben stehe, widme er sich ausgiebig der Naturfotografie.

Um die entsprechenden Motive zu finden und dann auch noch gut ins Bild zu setzten, „muss man schon Ausdauer haben“, erzählte Manfred Hamer. Wenn er auf Fotopirsch gehe, sei er stets mit zwei Sony-Kameras unterwegs. „Eine mit 600er-Brennweite und eine für Makroaufnahmen.“ Auch, um schnell genug zu sein, denn: „Schmetterlinge warten nicht.“ Manfred Hamer lädt am 30. Januar um 18 Uhr Fotofreunde zu einem Gesprächsabend in die Volkshochschule ein. Er verrät dann einige seiner Foto-Tricks. Es ist sinnvoll für Interessierte, die eigene Kamera mitzubringen.Die Schau in der Volkshochschule wird noch bis 15. Februar gezeigt.

Peter Franke