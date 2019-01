Brandshagen

Brandshagen hat jetzt ein Provisorium – einen Gehweg, der es den Schulkindern ermöglicht, gefahrenfrei von und zur Bushaltestelle zu gelangen, und auch ermöglicht, dass gehbehinderte Einwohner den Weg zum Supermarkt relativ ungehindert gehen können. Allerdings müssen sie dazu die Straßenseite in der Wüstenfelder Straße wechseln.

Denn gegenüber entsteht das neue Feuerwehrgebäude im Ort. Der dortige Gehweg hatte bereits weichen müssen, und Passanten waren gezwungen, ein Stück auf dem Rasen neben der Straße zu gehen. Einwohner René Wendt hatte sich für eine verkehrssichere Lösung stark gemacht (die OZ berichtete). Zunächst sah es so aus, als wäre die nicht in Sicht, doch noch im alten Jahr wurde das Provisorium angelegt. Etwa ein Jahr lang muss es halten, dann wird der eigentliche Gehweg nach Beendigung der Bauarbeiten am Feuerwehrgebäude wieder hergestellt.

Almut Jaekel