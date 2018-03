Publikum wird Teil der Zaubershow

Grimmen. Ganz wohl ist ihr nicht, als Holger Pautz (24) seiner Besucherin den Holzrahmen um den Hals legt und verschließt. Mit einem heftigen Stoß rammt er ihr das Schwert durch den Hals, sie zuckt kurz zusammen. Alles nur Show. Es ist einer der Acts, die der junge Zauberer aus Wackerow am Freitagabend für seine Zuschauer im Foyer des Kulturhauses in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) parat hat.

Es ist ein recht kleines Publikum an diesem Abend, einige Stühle bleiben leer. „Natürlich hätte ich mir ein paar Gäste mehr gewünscht“, gesteht Pautz. Von der kleinen Enttäuschung ist ihm aber während der Show nichts anzumerken. Und für die Gäste hat es den Vorteil, dass beinahe jeder zum Assistenten seiner Zauberstücke wird. So darf Sigrid Nehls von Beginn an ein Briefumschlag verwahren. Dessen Inhalt verrät später Manuela Beitz, die aus drei Büchern frei eins wählen darf und eine Seitenzahl aus zwei Karten bildet. Der erste Satz auf dieser Seite in dem Buch ist schließlich genau jener, der auf dem Papier im Briefumschlag steht. Doch nicht nur seine einzelnen Zaubertricks lassen das rund 90minütige Programm für seine Gäste zu einem kurzweiligen Erlebnis werden. Es ist die Mischung aus Situationskomik und Magie.

Und da kommen auch die kleinen Besucher nicht zu kurz. „Ich mag gar nicht zaubern“, erklärt der fünfjährige Eirik dem daraufhin verdutzten Holger Pautz. Eine große Kiste voll Kaubonbons überzeugen den Knirps dann doch und schließlich zaubert Pautz aus vielen einzelnen Bonbons eine Bonbonkette, die der Fünfjährige behalten darf.

„Das hat Spaß gemacht“, ist die einhellige Meinung der Zuschauer nach dem Auftritt von Pautz. Und dieser wolle wiederkommen, sagt der Vollblut-Zauberkünstler und verrät schon jetzt: „Keine Show ist wie die andere.“ Er hoffe, dass er dann einige Grimmener mehr den grauen Alltag vergessen lassen könne. Denn genau das sei sein Anliegen, deshalb stehe er auf der Bühne.

Krüger Anja