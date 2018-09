Kaschow

Neues Konzert mit Thomas Putensen und seinem Beatensemble: Am 27. Oktober um 20 Uhr gestalten die Musiker dieses in der Hammerscheune in Kaschow (Landkreis Vorpommern-Rügen).

Kartenvorverkauf und -abholung: 15. und 16. Oktober von 16 bis 22 Uhr in der Hammerscheune in Kaschow

Kartenreservierungen: bei Michael Hammer unter Tel. 0172 / 3 88 31 60

Im ersten Teil des Abends präsentiert Thomas Putensen seine neuen Songs, Geschichten und Gedichte. Der zweite Teil des Abends ist zum großen Teil seinem Greifswalder Freund und Musikerkollegen Holger Biege gewidmet. Putensen wird gemeinsam mit seinem Beatensemble eine Auswahl seiner Lieder präsentieren. Auch mancher Manfred-Krug-Song wird in Putensens Konzert nicht fehlen.

Es verspricht ein bunter Abend mit neuen Liedern und Improvisationen zu werden, „für den die Hammerscheune in Kaschow die passende Location ist“, wie Putensen meint. Das Motto des Abends kann auch dieses Mal nur heißen: „Mitsingen strengstens erwünscht!“ Karten (Preis: 25 Euro) für dieses außergewöhnliche Konzert können ab sofort beim Inhaber der Scheune, Michael Hammer, reserviert werden. Abgeholt werden müssen die Karten dann zu den unten angegebenen Terminen, informiert Hammer.

Krüger Anja