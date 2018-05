Grimmen

In Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) stießen am Donnerstag gegen 15.15 Uhr eine 16-jährige Radfahrerin und ein 40-jähriger Radfahrer zusammen. Der Mann stürzte daraufhin und verletzte sich dabei leicht.

Wie die Polizei informiert, waren beide Radfahrer in der Straße Neuberlin in Richtung Stralsunder Straße unterwegs. Weil die 16-Jährige langsamer unterwegs war, wollte der Mann sie links überholen. Als er etwa auf gleicher Höhe war, lenkte die Jugendliche unvermittelt ihr Rad nach links. Daraufhin kam es zur Kollision in deren Folge der 40-jährige Radfahrer stürzte. Er zog sich Schürfwunden zu und klagte über Schmerzen im Knie und Handgelenk. An seinem Rad entstand ein Schaden von circa 100 Euro. Die Radfahrerin blieb unverletzt.

OZ