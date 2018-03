Radfahrer mit 2,09 Promille unterwegs

Grimmen. Polizisten zogen am Freitagabend in Grimmen einen stark alkoholisierten Radfahrer aus dem Verkehr. Laut Atem-Alkoholtest hatte der Mann 2,09 Promille. Der 26-jährige Grimmener war den Beamten aufgefallen, weil er die Geschwister-Scholl-Straße – eine Einbahnstraße – in verkehrter Richtung passierte.

Bei der Kontrolle gegen 23.20 Uhr stellten die Polizisten dann starken Alkoholgeruch im Atem des jungen Mannes fest. Aufgrund des hohen Atemalkoholwertes ordneten die Polizisten eine Blutprobenentnahme an.

Der 26-Jährige handelte sich damit eine Strafanzeige wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Krüger Anja