Radsportgruppe erkundete Trebeltal-Erlebnispfad

Bassendorf. Mit einem Volksfest feierten am Sonnabend viele Bewohner von Deyelsdorf, Tribsees und Grammendorf bis spät in die Nacht die Eröffnung des Trebeltal-Erlebnispfades in Bassendorf. Dabei betonte die Bürgermeisterin von Deyelsdorf, Sandra Boy, dass hier aus einer kleinen Idee, die 2015 geboren wurde, ein Riesenprojekt entstanden ist, an dem sehr viele ihren Anteil haben.

30 Kilometer lang ist der Rundweg durch das Trebeltal, der von Tribsees über Deyelsdorf nach Nehringen und Bassendorf sowie den Stubbendorfer Forst zurück ab sofort nach Tribsees führt. Vor knapp einem Jahr begannen die Ausbauarbeiten an dem Erlebnispfad, der mit rund einer Viertelmillion Euro aus dem Leader-Topf der Europäischen Union gefördert wurde und an dessen Finanzierung sich die Kommunen Deyelsdorf, Grammendorf und Tribsees beteiligten. Parallel dazu ließ die Landesforst-Behörde im Stubbendorfer Forst einen 4,5 Kilometer langen Waldlehrpfad anlegen.Zu den ersten, die den Weg am Sonnabend erkundeten gehörte die Grimmener Radsportgruppe.

Amler Reinhard