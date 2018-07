Rakow

Die neuen Schutzplanken glänzen am Seeweg in Pepelow, in diesem Jahr soll an der Kreuzung zur Landesstraße 12 noch eine Solarlampe aufgestellt werden, auf dem Radweg von Rakow nach Teßmannsdorf verschwinden bald die Erhebungen im Asphalt und auch bei den Großprojekten in der Gemeinde Am Salzhaff geht es voran. Der Gemeinde geht es gut, sagt Bürgermeister Kai-Uwe Schlotmann.

Der Radweg zwischen Rakow und Teßmannsdorf wird gut genutzt, auch von Volker Reißner (l.) und Corinna Mierisch. Quelle: Anja Levien

„Im vergangenen Jahr konnten wir aufgrund der Haushaltskonsolidierung nicht viel machen. Dieses Jahr ist der Haushalt wieder ausgeglichen und wir konnten schon was umsetzen“, sagt der Bürgermeister. So sind Schutzplanken am Seeweg gesetzt worden, um den neuen Wanderweg von der Landesstraße zum Salzhaff zu schützen. Der erste Abschnitt war im vergangenen Jahr gebaut worden. „Er liegt aber so dicht an der Straße, dass die Autos den hätten kaputt fahren können“, erläutert Schlotmann. Und auch um die Fußgänger zu schützen, sei sich für den Bau entschieden worden.

Unebenheiten auf Radweg werden beseitigt

Auf der vergangenen Gemeindevertretersitzung haben die Gemeindevertreter zudem der Aufstellung einer Solarlampe Ecke Seeweg / Landesstraße 12 zugestimmt. Das sei eine dunkle Ecke, so Schlotmann. Für die Solarlampe hätte sich die Gemeinde entschieden, damit keine Kabel unter der Straße verlegt werden müssen. Sie soll in den nächsten Tagen aufgestellt werden. Auf der To-Do-Liste der Gemeinde steht in diesem Jahr noch die Reparatur des Radweges von Rakow nach Teßmannsdorf, der die Gemeindevertreter ebenfalls zustimmten. Die Hecke drücke den Asphalt hoch, sodass zum Teil bis zu 30 Zentimeter hohe Huckel entstanden seien. „Das werden wir jetzt beheben“, so Schlotmann.

Ausgleich für den Umweltschutz

Auf der Tagesordnung der Gemeindevertreter standen zudem Beschlüsse zu den zwei Großprojekten in der Gemeinde: Das „Gutshotel Rakow“ sowie das „Ferienhausgebiet Haffdroom“. Dem erneuten Entwurfs- und Auslegungsbeschluss über die Satzung über den Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 7 „Ferienhausgebiet Haffdroom“ zwischen Pepelow und Klein Strömkendorf wurde zugestimmt. „Da mussten Ausgleichsmaßnahmen geplant werden bezüglich des Umweltschutzes“, erläutert Schlotmann. So soll das alte Trafohäuschen in Klein Strömkendorf als Nistplatz für Fledermäuse hergerichtet werden. An der Strandstraße zwischen Pepelow und Klein Strömkendorf sollen 28 reetgedeckte Ferienhäuser entstehen. Dafür wurden auf dem Gelände die ehemaligen maroden Ställe, in denen bis 2012 etwa 400 Sauen und Nachzucht standen, abgerissen.

Für das Projekt „Gutshotel Rakow“ wurde der Abschluss eines städtebaulichen Vertrages, zudem dem Aufstellungs- sowie dem Entwurfs- und Auslegungsbeschluss der Satzung über die erste Änderung des B-Planes 6.1 „Gutshotel Rakow“ zugestimmt. „Hier bedürfte es eines erneuten Beschlusses, weil die Anordnung einiger Gebäude geändert wurden“, erläutert Schlotmann. In Rakow soll ein Hotel-Resort und eine Seniorenwohnanlage entstehen.

Spielplatz wird erneuert

Für das nächste Jahr hat die Gemeinde schon ein paar Projekte im Blick. Die konkrete Haushaltsplanung werde im Herbst angegangen, so Kai-Uwe Schlotmann. Unter anderem soll der Spielplatz in Klein Strömkendorf erneuert, die Straße von Klein Strömkendorf nach Bantow gemacht und der zweite Abschnitt des Wanderweges zum Salzhaff angegangen werden.

