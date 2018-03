Räuberischer Diebstahl bei Kaufhaus Stolz

Grimmen. Am Mittwoch gegen 11.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Kaufhauses Stolz bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen), wie ein Mann eine Plüschente im Wert von 7,99 Euro mitnahm, ohne sie zu bezahlen. Er folgte dem Mann zum Auto und sprach ihn an. Daraufhin wollte der Mann wohl flüchten und verletzte dabei den Kaufhausmitarbeiter leicht am Arm.

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem mutmaßlichen Dieb um einen 52-jährigen Mann aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, der bereits wegen verschiedener Delike polizeilich bekannt ist.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls gegen den 52-Jährigen.

OZ