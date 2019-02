Rakow

Es sieht noch ein wenig wüst auf dem einstigen Schulhof in Rakow aus. Mehr aber überwiegt der Eindruck, dass sich etwas tut an dem ehemaligen Schulgebäude, einem alten Backsteinhaus. Der Schein trügt keineswegs, wie Eigentümer Stefan Hentschel berichtet. „Wir sind dabei, hier Gästewohnungen im Dachgeschoss auszubauen“, erzählt er. Seit vergangenem Jahr ist das Haus, das zum Teil Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut wurde, neu eingedeckt. Mit den mattanthraziten Dachziegeln und der weißen Gaube wurde der Anfang gemacht, es zu neuem Leben zu erwecken.

Seit 2016 lebt Stefan Hentschel gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und inzwischen zwei Kindern in der einstigen Schule. Aufgrund rückläufiger Schülerzahlen wurde in dem Jahr der Schulbetrieb in Rakow eingestellt – 2001 wurde die Grundschule und 2003 die Hauptschule geschlossen. Dann wurde sie an ein Ehepaar verkauft. Betreutes Wohnen sollte entstehen. Die Pläne wurden umgeschmissen, Gästezimmer und zwei Wohnungen entstanden. Dann aber gab das Paar auf, verkaufte das Objekt 2015 an Stefan Hentschel.

Der junge Mann und seine Lebensgefährtin verfolgen nun das gleiche Ziel, wollen Gästewohnungen in dem zweigeschossigen Gebäude mit einer Grundfläche von rund 450 Quadratmetern unterbringen. „Die beiden Gästezimmer vermieten wir auch jetzt schon. Aber immer mit dem Hinweis, dass hier gebaut wird“, sagt Stefan Hentschel. Die Familie selbst bewohnt einen Teil der alten Schule. Der gebürtige Sachse zog 2016 aus dem Süden Deutschlands mit seiner Lebensgefährtin nach Rakow. „Nach dem Einzug haben wir erst mal damit begonnen, uns einen Überblick zu verschaffen“, erzählt der Familienvater. Das Ergebnis: Auch wenn schon einiges von den vorherigen Eigentümern gemacht wurde an dem Gebäude, steht sehr viel Arbeit bevor. „Das war uns aber bewusst“, sagt er. Davor scheute sich der junge Mann, der eine leitende Funktion beim Unternehmen Biosanica am Pommerndreieck bekleidet, nicht. „Ganz im Gegenteil: Für mich ist die Arbeit am Haus ein guter Ausgleich zum Beruf“, sagt er. Und so bewerkstelligt er viele Arbeiten in Eigenleistung. Der ersten großen Mammutaufgabe stellte er sich 2017. „Wir haben unter anderem den Dachboden komplett entkernt, 36 Tonnen Schüttung rausgeschafft“, erzählt er. Inzwischen ist in der zweiten Etage schon deutlich die Zimmeraufteilung der zwei geplanten, rund 100 Quadratmeter großen Gästewohnungen zu sehen und auch schon teilweise die sanitären Anlagen vorbereitet. „Es wird, Stück für Stück“, sagt der Mittdreißiger. Stress mache er sich nicht. „Zumal uns hier immer wieder die Vergangenheit einholt“, erzählt er. Zum Teil sei es bei Regenwasserleitungen so gewesen, dass nicht herausgefunden wurde wofür sie sind und wie sie weiter verlaufen. Deshalb wurden im vergangenen Jahr sämtliche Leitungen neu verlegt.

Für das laufende Jahr hat sich Hentschel schon Ziele gesteckt. „Natürlich den Dachboden fertigstellen“, sagt er. Auch die einstige Lehrküche, das alleinstehende Gebäude hinter der alten Schule, soll umgebaut werden. „Das haben wir 2017 dazugekauft “, erzählt er. Und der einstige Schulhof soll umgestaltet. „Der Teich, den der Vorbesitzer angelegt hat, wird bleiben. Aber den Hügel werden wir abtragen, dort eventuell eine Terrasse bauen“, sagt Stefan Hentschel. Und damit wird er dann ein weiteres Stück dazu beitragen, dass eines der markanten Gebäude samt Grundstück in dem Süderholzer Ort wieder etwas hermacht.

Anja Krüger