Sievertshagen

Circa 400 Euro Schaden entstanden bei einem Brand eines Rasentraktors in Sievertshagen (Landkreis Vorpommern-Rügen). Dieser hatte während Mäharbeiten am Dienstagabend gegen 18.39 Uhr Feuer gefangen. Ursächlich für den Brand war wohl ein technischer Defekt an dem Mäher.

Zum Löschen des Brandes wurde die Freiwillige Feuerwehr Franzburg alarmiert. Diese rückte mit zwei Fahrzeugen und 15 Kameraden an.

OZ