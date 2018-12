Grimmen

Chabos, Mövchen, Zitterhälse und viele andere gefiederten Models geben sich von Freitag bis Sonntag im Kultur- und Ausstellungszentrum (KAZ) in Grimmen die Ehre. Der Rassegeflügelzuchtverein “1877 Trebeltal“ Grimmen lädt zur 33. „ Trebeltal“-Rassetaubenausstellung und mittlerweile 51. Rassegeflügelausstellung. Eine Sonderschau ist in diesem Jahr den Chabos, einer Zwerghühner-Rasse, die aus Japan stammt, gewidmet. Insgesamt werden mehr als 760 Tiere 68 verschiedener Rassen im KAZ im Gartenweg in Grimmen zu sehen sein, informiert Robin Kagels, Vorsitzender des Grimmener Rassegeflügelzuchtvereins.

„Damit gehört unsere Ausstellung zu den größten des Regionalverbandes“, weiß der junge Mann. Und auch sonst übt sich der Grimmener Traditionsverein in Rekordjagd. Im aktuellen Jahr hat er viele neue Mitglieder aufgenommen, gehört mit rund 70 Züchtern zu den größten Rassegeflügelzuchtvereinen des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Der Vorsitzende führt das auf eine gute Öffentlichkeitsarbeit zurück. „Beispielsweise erreichen wir durch soziale Netzwerke, wie Facebook, viele junge Leute“, nennt er ein Beispiel. Und auch die Nachwuchsarbeit werde im Verein groß geschrieben. „Wir versuchen, möglichst viele Angebote für unsere Jungzüchter zu schaffen. Dabei geht es aber nicht nur darum, Wissen zu vermitteln“, erzählt Kagels. Mädchen und Jungen, deren Eltern oder Großeltern Geflügel züchten, scheinen das zu schätzen. Denn mittlerweile kann der Verein „1877 Trebeltal“ zehn Jungzüchter vorweisen. „Der Jüngste ist erst fünf Jahre alt“, berichtet Kagels.

Bei der Ausstellung im KTE werden fünf Jungzüchter 28 Tiere in fünf Rassen präsentieren und „damit wieder einmal ihren Fleiß und ihren Spaß am Umgang mit lebendem Kulturgut zeigen“, wie Kagels sagt. Bereits morgen werden alle Tiere von zehn Preisrichtern begutachtet und entsprechend bewertet. Dabei hoffen die insgesamt 81 Aussteller, die aus den Landkreisen Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald, Mecklenburgische Seenplatte und Rostock stammen, auf die Bewertung „vorzüglich“, was keinesfalls etwas mit dem Geschmack zu tun hat, und auch „hervorragend“ - den bestmöglichen Bewertungen. „Ein 'Vorzüglich' erhält ein Tier, wenn es durch seinen überragenden Gesamteindruck das Bestmögliche des züchterisch Erreichbaren darstellt“, erklärt Kagels. Die Bewertung jedes Tieres können die Besucher schließlich am jeweiligen Käfig nachlesen.

Auf die Besucher wartet bei der diesjährigen Schau nicht nur jede Menge Geflügel – zum Anschauen, Kaufen und auch Tauschen, sondern auch eine Tombola. Zahlreiche Preise wurde zusammengetragen. „Der Hauptpreis ist eine Mikrowelle“, erzählt er. Und noch eine kleine Überraschung warte auf die Gäste. Was diese ist, will Kagels nicht verraten. Nur so viel: „Sie ist niedlich.“

Öffnungszeiten: Freitag von 16 bis 20 Uhr, Sonnabend von 9 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 14 Uhr

81 Aussteller präsentieren 761 Tiere Mehr als 760 gefiederte Tiere werden von Freitag bis Sonntag im Kultur- und Ausstellungszentrum in Grimmen (Gartenweg 1) gezeigt. 81 Aussteller aus den Landkreisen Vorpommern-Rügen und -Greifswald, Mecklenburgische Seenplatte und Rostock präsentieren ihre Tauben, Hühner oder Gänse. 68 verschiedene Rassen können bestaunt werden, darunter unter anderem elf Hühner-, 13 Formtauben-, zwei Gänse-, eine Perlhuhn-, 15 Zwerghuhn- und sechs Farbentaubenrassen. Angeschlossen an die Rassetauben- und Rassegeflügelausstellung des Grimmener Zuchtvereins „1877 Trebeltal“ ist die 21. Regionalverbandsschau des Regionalverbandes Nordvorpommern und die Ostseesonderschau der Chabozüchter. Allein in dieser werden 75 Tiere gezeigt.

Anja Krüger