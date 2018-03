Rauchmelder wird zum Lebensretter

Grimmen/Tribsees. Der Rauchmelder einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) löste am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr Alarm aus. Als niemand aus der Wohnung in der Karl-Marx-Straße auf das Klingeln und Klopfen der Rettungskräfte von Freiwilliger Feuerwehr und des Grimmener Polizeireviers reagierte, befürchteten diese schon Schlimmeres. Letztlich fanden sie den Mieter schlafend auf der Couch.

Nach dem die Feuerwehrkameraden die Tür geöffnet hatten, kam ihnen dichter Qualm entgegen. Nur mit Atemschutzgeräten konnten die Feuerwehrleute in die Wohnung. Sie fanden schließlich den 41-jährigen Mieter der Wohnung schlafend auf der Couch.

Neben der Couch stand ein Zwei-Platten-Kocher auf dem in zwei Töpfen inzwischen undefinierbares Essen angebrannt war.

Bei dem Mann, der unverletzt blieb, stellten die Polizisten einen Atemalkoholwert von 2,41 Promille fest.

OZ