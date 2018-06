Frischer geht Fertiggericht nicht, meint Govinda Thaler. Der junge Mann ist von der Lunchvegaz GmbH, die vegane Fertiggerichte ohne Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker per Hand produziert. Das Unternehmen, das in Rothenklempenow bei Pasewalk produziert, ist einer der rund 60 Aussteller bei der gestrigen Bela-Regionalmesse in Wittenhagen. Und Thaler hatte mit dem Chili sin carne – also ohne Fleisch – und dem Thai Curry auch gleich zwei Gerichte zum Kosten parat. „Schmeckt frisch. Knackig. Lecker“, fand Mathias Scheunemann. Er ist Vertriebs- und Niederlassungsleiter des Wittenhagener Unternehmens Bela, einem Standort des Großhandelsunternehmens Bartels-Langness (Bela) mit Hauptsitz in Kiel.

Das Unternehmen Die 1892 gegründete Unternehmensgruppe Bartels-Langness (Bela) ist ein Familienunternehmen, das seinen Stammsitz in Kiel hat. Kerngeschäft der Bela ist der Lebensmittel-Großhandel. Der Standort Wittenhagen wurde 1991 eröffnet. Rund 30 Lkw verlassen täglich das Gelände, um Kunden zu beliefern. Mit 181 Mitarbeitern ist Bela größter Arbeitgeber in der Gemeinde Wittenhagen.

Rund 30 Lkw verlassen an sechs Tagen der Woche das Bela-Gelände in Wittenhagen. Mit zum größten Teil regionalen Produkten, informiert der Bela-Niederlassungsleiter. Beliefert werden unter anderem neben den Famila-Märkten im Osten Deutschlands über 700 selbstständige Einzelhändler, Tankstellen und Drogeriemärkte. „Wie Wieses Markt in Abtshagen“, nennt Scheunemann ein Beispiel. Die veganen Fertiggerichte der Lunchvegaz gibt es dort zwar noch nicht, aber bereits in den Nah&Frisch-Märkten der Region, wie beispielsweise in Greifswald. Jetzt will das Unternehmen mit veganen Fitness-Fertiggerichten weiter durchstarten. Gemüsepaella oder Fruchtiger Linsen Dhal beispielsweise.

Mit veganen Gerichten trifft Thaler auf großes Interesse des norddeutschen Großhandelshauses Bartels-Langness, das vor zwei Jahren mit „vegan leben“ eine eigene Marke herausgebracht hat. Einen Kontakt vermittelt Scheunemann prompt und ermöglicht so der Lunchvegaz GmbH eventuell den Weg in die Famila-Regale. „Auch dazu ist die Messe da, regionalen Erzeugern eine Plattform zu bieten“, sagt er. Denn für sie sei vor allem die Logistik ein Riesenproblem Das bestätigt auch Dr. Sylva Rahm-Präger, Geschäftsführerin der Rügener Inselfrische. Mit selbst produzierten Quark, Desserts, Joghurts und Frischkäse-Produkten wirbt sie um Kunden auf der Bela-Messe. Die Nachfrage nach regionalen Produkten sei seit 2002 stark gestiegen, sagt sie. Und so sei auch ihr Unternehmen in den vergangenen Jahren gewachsen. Ebenso wie der Bela-Standort in Wittenhagen, an dem – 1991 angefangen mit 70 – mittlerweile 181 Mitarbeiter beschäftigt sind. „Die meisten Mitarbeiter kommen aus dem nahem Umland, das unterstreicht einmal mehr die große Bedeutung der Bela in der Region“, sagt Mathias Scheunemann.

Anja Krüger