Grimmen

Reifen mehrerer Pkw wurden am Wochenende in Grimmen beschädigt. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehr als 1 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Grimmen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden am Freitag in den Straßen Innenring, Zum Innenring, Leningrader Straße sowie Dr.-Kurt-Fischer-Straße die Reifen mehrerer Pkw derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Zeugen, die Personen beschreiben können, die möglicherweise mit den Beschädigungen in Verbindung gebracht werden können, wenden sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570).

Anja Krüger